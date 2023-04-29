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    «Реал» — «Альмерия». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 32-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией»

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    «Реал»
    Сегодня в 19:30 по московскому времени действующий чемпион Испании «Реал» Мадрид примет на «Сантьяго Бернабеу» «Альмерию». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский клуб идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 31-м матче. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 11 баллов. На счету «Реала» 20 побед, 5 ничьих и 6 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 65:28.

    В предыдущем туре «Реал» в результативном поединке неожиданно проиграл на выезде «Жироне» (2:4). Покер в ворота королевского клуба оформил аргентинский нападающий «бело-красных» Валентин Кастельянос. «Реал» смог ответить двумя голами в исполнении Винисиуса и Лукаса.

    Таким образом, мадридцы проиграли во второй раз за последние 5 матчей, одержав при этом три победы. В ближайшем встрече своей команде из-за травм не помогут Алаба и Модрич.

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    «Альмерия»

    Новички Ла Лиги по итогам 31-го тура чемпионата Испании занимают 16-е место. От зоны вылета команду Руби отделяет 2 балла. На счету «Альмерии» 33 очка: 9 побед, 6 ничьих и 16 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 38:53.

    В 30-м туре «Альмерия», играя в большинстве весь второй тайм, обыграла на выезде «Хетафе» (2:1). Дублем в составе победителей отметился колумбийский нападающий «красно-белых» Луис Суарес.

    Эта победа стала для команды Руби первой после двух подряд поражений от «Атлетико» и «Атлетика» с одинаковым счетом 1:2. Так же стоит отметить, что в матче против «Хетафе» «Альмерия» впервые в этом сезоне набрала три очка на чужом поле.

    Личные встречи

    В первом круге «Реал» на выезде одержал волевую победу над своим соперником (2:1). Всего в 10-ти последних матчах на счету мадридцев 9 побед, еще один раз команды сыграли вничью, «Альмерия» не выиграла ни разу.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Альмерия» с коэффициентом 2.00.

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