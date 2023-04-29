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    «Краснодар» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

    «Краснодар» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    На 13-й минуте встречи хозяева вышли вперед. Отличился полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

    На 39-й минуте «Урал» сумел отыграться. Гол забил нападающий команды
    Александр Юшин.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Урал 1:1
    Голы: 1:0 Кевин (13'), 1:1 Александр Юшин (39') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Кайо Панталеан, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Эдуард Сперцян, Михайло Баньяц, Кевин, Ильзат Ахметов, Джон Кордоба, Жоау Батчи Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Лазар Ранджелович, Рай Влут, Фаниль Сунгатулин, Cisse I., Александр Юшин, Эрик Бикфалви Предупреждение: Фаниль Сунгатулин (67')

    После этого матча «Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги (39). «Урал» — на 11-й позиции (26).

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