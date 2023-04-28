Йоканович: Никогда не сдаюсь, абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе

Главный тренервысказался относительно поединка против(0:2).

«Безусловно, это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и болельщиков. Сегодня в день 100‑летия клуба мы хотели порадовать всех своей победой. Но первый тайм получился рваным, ритм замедлялся постоянным остановками, это создавало разрозненность, и мы по ощущениям сыграли 15 минут, а не 45.

Во втором тайме мы совершили ошибку. Потом мы забили гол, но VAR принял решение отменить этот мяч. Я видел, что там не было касания, не было нарушения со стороны Захаряна. К сожалению, происходит такое невезение. Мы хотели перевернуть игру, бросили свежих игроков, но очень сложно взламывать команду, сидящую низким блоком. К сожалению, мы сегодня проиграли.

Отставка? Не знаю, что можно конкретно ответить на ваш вопрос. Я всегда мотивирован на своей должности. У нас команда состоит из молодых игроков, и сложно найти баланс между качеством игры и результатом. Сегодня нельзя обвинять игроков по поводу их усилий, того желания, которое показала команда. Да, мы поплатились за свои ошибки, да, мы не нашли ключи к обороне соперника. Никогда не знаешь, что будет дальше.

В то же время я никогда не сдаюсь, я абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе. Я согласен, что весной мы не показываем той игры, которую от нас ждут, и не показываем желаемые результаты. Но я исключительно сконцентрирован на работе. Уже завтра мы проводим тренировки в двух группах. Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».