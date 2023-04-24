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    Тренер «Акрона»: Использовали стратегию «Оренбурга» в матче со «Спартаком»

    Футбол Акрон Спартак Оренбург Фонбет Кубок России Футбол России
    Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин рассказал о стратегии на матч со «Спартаком» (2:1) в Кубке России.

    Евгений Калешин
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    Евгений Калешин

    «У "Спартака" есть две структуры, и он активно идет прессинговать. Наши защитники и вратарь были готовы к розыгрышу мяча от ворот, чтобы разбить этот прессинг и впереди на пространстве ловить моменты. Та же стратегия, которой пользовался "Оренбург".

    У "Спартака" защитники не обладают высокой скоростью, а у нас вся группа атаки очень быстрая. Старались вертикально играть, когда соперник давил и нарушал свою компактность. Им было тяжело страховать друг друга. Получилось пользоваться давлением соперника.

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    • Были персональные ориентировки по соперникам, чтобы разрушить начало их атак, чтобы не могли нормально разыгрывать. Дважды в первом тайме смогли накрыть — до удара не довели, но получалось опасно.

    При этом мы сыграли в пять человек в первой линии — сокращали зону проникающих передач. У нас оставался страхующий футболист на фланге или полуфланге, чтобы "Спартак" не имел там численного преимущества. В первом тайме получалось.

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    • Во втором тайме "Спартак" изменил схему, стал перегружать наш левый фланг — стало сложнее контролировать, но глобальных моментов соперник, по сути, не создал», — приводит слова Калешина «Чемпионат».

    Напомним, в следующем раунде Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром».

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