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    Де Дзерби: В серии пенальти обычно побеждает тот, кто этого не заслуживает

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии.

    Роберто де Дзерби
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    Роберто де Дзерби

    Напомним, что в полуфинале «чайки» проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:0, 6:7 по пенальти).

    «Это футбол. Мы огорчены результатом, так как провели хороший матч. У нас было много травмированных, из-за этого команда серьезно пострадала. Серия пенальти? Обычно в ней побеждает тот, кто этого не заслужил», — цитирует специалиста BBC Sport.

    В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Игра состоится 3 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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