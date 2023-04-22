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    «Салернитана» разгромила «Сассуоло»

    «Салернитана» — «Сассуоло»: счет матча 3:0, обзор голо

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Салернитана Сассуоло
    В матче 31-го тура итальянской Серии А «Салернитана» в родных стенах крупно переиграла «Сассуоло» со счетом 3:0.

    «Сассуоло»
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    «Сассуоло»

    Авторами голов стали Лоренцо Пирола, Булайе Диа и Лассана Кулибали.

    Футбол. Италия. Серия А
    Салернитана — Сассуоло 3:0
    Голы: 1:0 Лоренцо Пирола (9'), 2:0 Булайе Диа (20'), 3:0 Лассана Кулибали (65') Салернитана: Гильермо Очоа, Маттео Ловато (Виллиам Трост-Эконг, 72'), Норберт Дьёмбер (Кшиштоф Пёнтек, 88'), Лоренцо Пирола (Дилан Бронн, 58'), Григорис Кастанос, Лассана Кулибали, Тонни Триндаде Вильена (Эмиль Бохинен, 73'), Домагой Брадарич, Антонио Кандрева, Булайе Диа, Эрик Ботхейм (Паскуале Маццокки, 72') Сассуоло: Арман Лорьенте (Агустин Альварес Мартинес, 73'), Грегоре Дефрель (Эмиль Конрадсен Сейде, 68'), Недим Байрами, Матеус Энрике, Максим Лопес (Кристиан Торстведт, 68'), Давиде Фраттези (Андреа Пинамонти, 46'), Рожерио (Риккардо Маркицца, 82'), Джанмарко Феррари, Руан, Йереми Тольян, Андреа Консильи Предупреждения: Дилан Бронн (70'), Матеус Энрике (78'), Руан Трессолди (80')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Салернитане» набрать 33 очка и подняться на 14-е место в турнирной таблице. У «Сассуоло» 40 пунктов и десятая позиция.

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