«Салернитана» — «Сассуоло»: счет матча 3:0, обзор голо

«Сассуоло» Фото: globallookpress.com
Авторами голов стали Лоренцо Пирола, Булайе Диа и Лассана Кулибали.
Футбол. Италия. Серия А
Салернитана — Сассуоло 3:0
Голы: 1:0 Лоренцо Пирола (9'), 2:0 Булайе Диа (20'), 3:0 Лассана Кулибали (65') Салернитана: Гильермо Очоа, Маттео Ловато (Виллиам Трост-Эконг, 72'), Норберт Дьёмбер (Кшиштоф Пёнтек, 88'), Лоренцо Пирола (Дилан Бронн, 58'), Григорис Кастанос, Лассана Кулибали, Тонни Триндаде Вильена (Эмиль Бохинен, 73'), Домагой Брадарич, Антонио Кандрева, Булайе Диа, Эрик Ботхейм (Паскуале Маццокки, 72') Сассуоло: Арман Лорьенте (Агустин Альварес Мартинес, 73'), Грегоре Дефрель (Эмиль Конрадсен Сейде, 68'), Недим Байрами, Матеус Энрике, Максим Лопес (Кристиан Торстведт, 68'), Давиде Фраттези (Андреа Пинамонти, 46'), Рожерио (Риккардо Маркицца, 82'), Джанмарко Феррари, Руан, Йереми Тольян, Андреа Консильи Предупреждения: Дилан Бронн (70'), Матеус Энрике (78'), Руан Трессолди (80')
Победа позволила «Салернитане» набрать 33 очка и подняться на 14-е место в турнирной таблице. У «Сассуоло» 40 пунктов и десятая позиция.