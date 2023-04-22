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    «Реал Сосьедад» переиграл «Райо Вальекано»

    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Райо Вальекано Вальядолид Жирона
    В матче 30-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах переиграл «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

    «Реал Сосьедад»
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    «Реал Сосьедад»

    На гол Александра Сорлота и автогол Флориана Лежена гости смогли ответить лишь одним забитым мячом в исполнении Иси Палазона.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Райо Вальекано 2:1
    Голы: 0:1 Иси Паласон (57'), 1:1 Александр Сёрлот (59'), 2:1 Флорьян Лежён (автогол) (81') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Игор Субельдия, Хон Пачеко, Айэн Муньос, Мартин Субименди, Андер Барренечеа (Такэфуса Кубо, 62'), Давид Сильва (Брайс Мендес, 85'), Микель Мерино (Асьер Ильярраменди, 62'), Микель Оярсабаль (Мохамед-Али Чо, 62'), Александр Сёрлот (Карлос Фернандес, 81') Райо Вальекано: Рауль Де Томас (Серхио Камельо, 79'), Андрес Мартин Гарсия (Пеп Чаварриа, 46'), Оскар Трехо (Сальва Санчес, 67'), Иси Паласон, Оскар Валентин, Сантьяго Комесанья (Пате Сисс, 79'), Франсиско Гарсия, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Иван Балью (Унаи Лопес, 83'), Столе Димитриевски Предупреждения: Оскар Валентин (68'), Сантьяго Комесанья (72'), Айэн Муньос (90 + 2')

    Победа позволила «Сосьедаду» набрать 54 очка и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. У «Райо Вальекано» 40 пунктов и девятая строчка.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельной игре «Вальядолид» взял минимальный верх над «Жироной» — 1:0.

    Судьбу встречи решил точный удар Мончу на 24-й минуте поединка.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Жирона 1:0
    Гол: 1:0 Мончи (24') Вальядолид: Хорди Масип, Ivan Fresneda Corraliza, Джавад Эль-Амик (Санчес Хавьер, 64'), Хоакин Фернандес, Серхио Эскудеро (Луис Перес, 72'), Кике Перес, Мартин Онгла, Мончи (Альваро Агуадо, 71'), Селим Амалла (Дарвин Мачис, 70'), Кайл Ларин, Гонсало Плата (Роке Меса, 90') Жирона: Кристиан Стуани, Тони Вилья (Валери Фернандес, 5'), Алейш Гарсия (Рейниер, 12'), Иван Мартин (Ян Коуту, 77'), Виктор Цыганков, Ориоль Ромеу Видаль, Хавьер Эрнандес, Хуанпе, Бернардо Эспиноса, Martinez Arnau (Ricard Artero Ruiz, 78'), Пауло Гассанига Предупреждения: Иван Мартин (41'), Селим Амалла (68')

    Позиции команд в турнирной таблице остались прежними: «Жирона» (38 очков) — десятая, «Вальядолид» (35 пунктов) — четырнадцатый.

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