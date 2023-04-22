«Химки» — «Торпедо»: счет матча 4:2, обзор голов

обыграли московское(4:2) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала полузащитник «Химок» Бутта Магомедов открыл счет в матче, а затем нападающий «Торпедо» Фелипе Андре забил гол с пенальти — 1:1.

На 52-й минуте нападающий «Торпедо» Илья Стефанович вывел свою команду вперед.

Спустя всего 7 минут футболисты «Химок» сумели сравнять счет благодаря голу полузащитника хозяев Резиуан Мирзов.

На 63-й минуте встречи хозяева и вовсе вышли вперед. Отличился нападающий команды Владимир Хубулов — 3:2.

Спустя 4 минуты игрового времени «Химкам» удалось удвоить свое преимущество в счете. Гол забил сербский полузащитник Неманья Главчич.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Торпедо 4:2 Голы: 1:0 Бутта Магомедов (34'), 1:2 Илья Стефанович (52'), 3:2 Владимир Хубулов (63'), 4:2 Неманья Главчич (67') Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Виталий Лысцов, Лео Андраде, Лев Скворцов, Guliev A., Никола Антич, Бутта Магомедов, Александр Руденко, Александр Долгов, Жаниу Бикел Торпедо: Егор Бабурин, Роман Юзепчук, Олег Кожемякин, Илья Кутепов, Евгений Шляков, Марио Чурич, Александр Рязанцев, Давид Караев, Йорди Рейна, Andre Felipe, Kukharchuk I. Предупреждения: Марио Чурич (32'), Никола Антич (45+4'), Илья Кутепов (58'), Andre Felipe (66'), Неманья Главчич (86')

После этого матча «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 16-й позиции (13).