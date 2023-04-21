Губерниев: Дзюба и Слуцкий делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих

Спортивный комментаторподелился ожиданиями от матчав 24-м туре РПЛ.

«Во-первых, с Дзюбой "Локомотив" выглядит совсем иначе. Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе. Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа.

Пусть Дзюба лучше уж в футбол играет: у него значительно лучше получается, и он прекрасный футболист. Я с интересом жду этого матча», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля на ВЭБ Арене. Начало — в 19.30 по московскому времени.