Талалаев: По отдаче нет претензий

Главный тренер подмосковныхпрокомментировал поединок 23-го тура РПЛ против(0:0).

«Я был бы более доволен матчем, если бы Лысцов из вратарской попал не в штангу, а в створ, и если бы Антич замкнул дальнюю штангу. По отдаче нет претензий…

С этими "Крыльями" не справился "Сочи", очень быстрый и организованный футбол у них, поэтому мы насытили фланги, где они строили игру, чуть подняли линию обороны. В атаке не хватает мастерства в исполнении, но есть время, постараемся все исправить», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 25 очками, «Химки» — 15-е место с 14 баллами.