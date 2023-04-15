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    Талалаев: По отдаче нет претензий

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    Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поединок 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Я был бы более доволен матчем, если бы Лысцов из вратарской попал не в штангу, а в створ, и если бы Антич замкнул дальнюю штангу. По отдаче нет претензий…

    С этими "Крыльями" не справился "Сочи", очень быстрый и организованный футбол у них, поэтому мы насытили фланги, где они строили игру, чуть подняли линию обороны. В атаке не хватает мастерства в исполнении, но есть время, постараемся все исправить», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 25 очками, «Химки» — 15-е место с 14 баллами.

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