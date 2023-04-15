Слуцкий: «Химки» с Гогниевым и без него — небо и земля

Известный тренерподелился мнением о проблемах подмосковных

В 22-м туре РПЛ «Химки» проиграли ЦСКА со счетом 0:3.

«В матче был великолепный ЦСКА и безнадежные "Химки". В нашем чемпионате были и большие по счету разрывы, но по безнадежности, которая была в действиях "Химок"... Я такого не видел никогда.

Спартак Гогниев говорил, что ни в одном матче "Химки" не были переиграны тактически. По сравнению с тем, как "Химки" играли с Гогниевым и без него, — небо и земля.

"Химки" выглядели ужасающе, а ЦСКА — уверенно и качественно. Иван Обляков — лучший игрок матча.

В чем заключается безнадежность "Химок"? В составе, потому что много игроков поменялось в межсезонье. До сих пор не могу понять и выучить их всех. С ними всегда что-то приключается, какие-то ранние удаления, большая ротация.

Для меня все эти люди, отыгравшие несколько матчей, остаются загадками. Я бы не стал говорить про состав, но команда безнадежна. То, как они оборонялись, атаковали... Встречались команды разного уровня.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Крылья Советов" — "Химки"

Я всегда говорю, что РПЛ очень сильно выравнивается и сегодня, по существу, нет фаворита ни в одной из встреч... Но матч ЦСКА — "Химки" является исключением. Не знаю, приятным или нет», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским».

В 23-м туре чемпионата России «Химки» сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 15 апреля, начало — в 14:00 мск.