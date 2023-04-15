Осинькин: Начинаем играть, но по‑настоящему не чувствуем игру

Главный тренер самарскихдал свой комментарий относительно поединка против подмосковных(0:0).

«Много потерь. Нельзя сказать, что играли наигранным составом, где понятны внутренние коммуникации. Начинаем играть, но по‑настоящему не чувствуем игру. Нам надо играть быстрее, но не получается из‑за нехватки сыгранности, свежести.

В любом случае хотели победить. Уже во втором тайме максимально разогнали игру, даже немного разорвали на две атакующие группы, надеялись, что сможем найти голевые моменты. Не могу сказать, что их не было, но хотелось бы больше.

В концовке нам надо было освежать игру, но мы хотели показывать более организованный футбол. Если бы это было, мы бы создали свои моменты, но пока слишком много замен, не все думают одинаково. Пытаемся пройти это. У нас вся атакующая группа в основном состоит из тех, кого не было в команде в прошлом году. Может быть, играй Ежов, было бы полегче в плане взаимопонимания, но он пока травмирован. Любой тренер скажет, что он хочет более глубокую скамейку, но у нас есть футболисты, рассчитываем на них.

Все матчи в Кубке России проходили в середине недели, и мы все из них играли на победу. Так получилось, что в кубковых матчах наш уровень даже более конкурентоспособен», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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