ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим Стерлинг и Бен Чилуэлл«Челси» — «Брайтон». Онлайн
  • 18:05
    • «Торпедо» — «Спартак»: стартовые составы команд
  • 17:52
    • «Болонья» и «Милан» не выявили сильнейшего
  • 16:25
    • «Астон Вилла» нанесла «Ньюкаслу» разгромное поражение
    Все новости спорта

    Осинькин: Начинаем играть, но по‑настоящему не чувствуем игру

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Химки
    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал свой комментарий относительно поединка против подмосковных «Химок» (0:0).

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «Много потерь. Нельзя сказать, что играли наигранным составом, где понятны внутренние коммуникации. Начинаем играть, но по‑настоящему не чувствуем игру. Нам надо играть быстрее, но не получается из‑за нехватки сыгранности, свежести.

    В любом случае хотели победить. Уже во втором тайме максимально разогнали игру, даже немного разорвали на две атакующие группы, надеялись, что сможем найти голевые моменты. Не могу сказать, что их не было, но хотелось бы больше.

    В концовке нам надо было освежать игру, но мы хотели показывать более организованный футбол. Если бы это было, мы бы создали свои моменты, но пока слишком много замен, не все думают одинаково. Пытаемся пройти это. У нас вся атакующая группа в основном состоит из тех, кого не было в команде в прошлом году. Может быть, играй Ежов, было бы полегче в плане взаимопонимания, но он пока травмирован. Любой тренер скажет, что он хочет более глубокую скамейку, но у нас есть футболисты, рассчитываем на них.

    Все матчи в Кубке России проходили в середине недели, и мы все из них играли на победу. Так получилось, что в кубковых матчах наш уровень даже более конкурентоспособен», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    ${VrezNews1}

    «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 25 очками, «Химки» — 15-е место с 14 баллами..VrezNews1 /football/2023/04/15/talalaev/

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» учинит разгром «лисам»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартак» будет играть на победу
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Бавария» пропустит от «Хоффенхайма», но выиграет
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры