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    Вальверде могут отстранить до полугода за нападение на Баэну

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    Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может быть отстранен от футбола на срок до полугода за нападение на игрока «Вильярреала» Алекса Баэну.

    Федерико Вальверде
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    Федерико Вальверде

    По информации AS, дело о нападении на Баэну будет рассмотрено государственными комиссиями уже на следующей неделе. Стоит отметить, что уголовный процесс в этой ситуации неминуем.

    Королевская испанская федерация футбола после случившегося может дисквалифицировать Вальверда на несколько матчей, либо определить максимальное наказание, которое предусматривает отстранение от футбола на срок до шести месяцев.

    Напомним, что Вальверде после матча с «Вильярреалом» дождался Баэну на парковке и ударил игрока, который говорил оскорбительные вещи о семье уругвайского полузащитника.

    Баэна отрицает, что провоцировал Вальверде таким образом, и называет поступок игрока «Реала» проявлением агрессии.

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