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    Сарри: Горжусь настроем игроков «Лацио» в матче с «Ювентусом»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Лацио Ювентус
    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился эмоциями после матча 29-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:1).

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    «Горжусь настроем игроков. Настрой был у нас на тренировках, и он проявлялся и в матче. Команда всегда в игре, она была великолепна, я доволен этим.

    На уровне Серии А мы являемся довольно стабильной командой, но у нас были проблемы в Европе. Семь очков от пятого места? Очков иногда кажется много, а иногда кажется мало. Нам еще предстоят очень трудные игры», — приводит слова Сарри журналист Джанлука Ди Марцио.

    Календарь и таблица Серии А

    «Лацио» занимает второе место в Серии А (58 очков). «Ювентус» находится на седьмой строчке (44).

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