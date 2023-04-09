Сарри: Горжусь настроем игроков «Лацио» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Лацио»поделился эмоциями после матча 29-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:1).

«Горжусь настроем игроков. Настрой был у нас на тренировках, и он проявлялся и в матче. Команда всегда в игре, она была великолепна, я доволен этим.

На уровне Серии А мы являемся довольно стабильной командой, но у нас были проблемы в Европе. Семь очков от пятого места? Очков иногда кажется много, а иногда кажется мало. Нам еще предстоят очень трудные игры», — приводит слова Сарри журналист Джанлука Ди Марцио.

Календарь и таблица Серии А

«Лацио» занимает второе место в Серии А (58 очков). «Ювентус» находится на седьмой строчке (44).