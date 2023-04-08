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    Компани прокомментировал выход «Бернли» в АПЛ

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    Главный тренер «Бернли» Венсан Компани высказался о досрочном выходе команды в английскую Премьер-лигу.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Мог ли я мечтать о том, что мы так рано гарантируем себе повышение? Нет. Сейчас время Пасхи, осталось семь игр, а мы уже празднуем. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро.

    Мы надеялись добиться выхода в АПЛ, но не загадывали сделать это за такое короткое время. Иногда чем быстрее, тем лучше. Это было нелегко. Таких дней, как сегодняшний, бывает больше, чем вы думаете, но мы нашли способ победить, и он не был простым.

    Мы хорошо проводим концовки в этом сезоне. Есть вера в команду, мы знаем, что можем стать еще сильнее, и у нас захватывающее будущее», — приводит слова Компани Sky Sports.

  • «Бернли» досрочно вышел в АПЛ
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    • В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Бернли» занимает 1-е место в турнирной таблице с 87-ю очками в активе. За 7 туров до конца чемпионата команда обеспечила себе выход в АПЛ.

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