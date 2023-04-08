ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн«Тоттенхэм» — «Брайтон». Онлайн
  • 16:34
    • «Манчестер Юнайтед» уверенно победил «Эвертон»
  • 16:01
    • «Торпедо» одержало первую победу под руководством Клотета
    Все новости спорта

    «Фиорентина» и «Специя» поделили очки

    «Фиорентина» — «Специя»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Специя
    В матче 29-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» и «Специя» сыграли вничью 1:1.

    «Фиорентина» — «Специя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фиорентина» — «Специя»

    Автогол Пшемыслава Вишневски помог «Фиорентине» выйти вперед, но точный удар Мбалы Нзолы восстановил статус-кво и установил окончательный результат на табло.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Специя 1:1
    Гол: 1:1 M'bala Nzola (32') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Лукас Мартинес, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Гаэтано Кастровилли (Антонин Барак, 71'), Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 80'), Жонатан Иконе (Николас Гонсалес, 60'), Джакомо Бонавентура, Риккардо Соттиль (Йосип Брекало, 60'), Артур Кабрал (Лука Йович, 80') Специя: Дэниел Мальдини (Tio Cipot, 65'), M'bala Nzola (Даньеле Верде, 89'), Эммануэль Гьяси (Эльдор Шомуродов, 77'), Шимон Журовский, Олбин Экдаль (Сальваторе Эспозито, 76'), Мехди Бурабья (Симоне Бастони, 65'), Димитриос Николау, Пшемыслав Висневски, Этан Ампаду, Кельвен Амьен-Аду, Бартломей Дронговский Предупреждения: Дэниел Мальдини (35'), M'bala Nzola (45'), Эммануэль Гьяси (45 + 1'), Vincenzo Italiano (62'), Этан Ампаду (63'), Симоне Бастони (68'), Олбин Экдаль (72'), Пшемыслав Висневски (78')

    Календарь и таблица Серии А

    После этой игры команды занимают следующие позиции: «Фиорентина» (41 очко) — восьмая, «Специя» (26 пунктов) — семнадцатая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» не выявят сильнейшего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Манчестер Сити» разгромит «святых»
  • «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Реал» быстро затопит «Желтую субмарину»
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры