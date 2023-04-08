«Фиорентина» — «Специя»: счет матча 1:1, обзор голов

«Фиорентина» — «Специя» Фото: globallookpress.com
Автогол Пшемыслава Вишневски помог «Фиорентине» выйти вперед, но точный удар Мбалы Нзолы восстановил статус-кво и установил окончательный результат на табло.
Футбол. Италия. Серия А
Фиорентина — Специя 1:1
Гол: 1:1 M'bala Nzola (32') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Лукас Мартинес, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Гаэтано Кастровилли (Антонин Барак, 71'), Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 80'), Жонатан Иконе (Николас Гонсалес, 60'), Джакомо Бонавентура, Риккардо Соттиль (Йосип Брекало, 60'), Артур Кабрал (Лука Йович, 80') Специя: Дэниел Мальдини (Tio Cipot, 65'), M'bala Nzola (Даньеле Верде, 89'), Эммануэль Гьяси (Эльдор Шомуродов, 77'), Шимон Журовский, Олбин Экдаль (Сальваторе Эспозито, 76'), Мехди Бурабья (Симоне Бастони, 65'), Димитриос Николау, Пшемыслав Висневски, Этан Ампаду, Кельвен Амьен-Аду, Бартломей Дронговский Предупреждения: Дэниел Мальдини (35'), M'bala Nzola (45'), Эммануэль Гьяси (45 + 1'), Vincenzo Italiano (62'), Этан Ампаду (63'), Симоне Бастони (68'), Олбин Экдаль (72'), Пшемыслав Висневски (78')
После этой игры команды занимают следующие позиции: «Фиорентина» (41 очко) — восьмая, «Специя» (26 пунктов) — семнадцатая.