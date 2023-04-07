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    «Милан» убедил Леау продлить контракт

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    Рафаэл Леау в ближайшее время продлит контракт с «Миланом».

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    По информации Relevo, португальский вингер и руководство итальянского клуба достигли устной договоренности о подписании нового соглашения.

    «Милан» выплатит за Леау штраф «Спортингу». Игрока ранее оштрафовали на 19 миллионов евро за расторжение контракта с лиссабонским клубом в одностороннем порядке.

    По новому договору с «Миланом» Рафаэл будет получать пять миллионов евро в год.

    Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.

    В текущем сезоне Леау провел в чемпионате Италии 26 матчей, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

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