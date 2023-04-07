«Милан» убедил Леау продлить контракт

в ближайшее время продлит контракт с

По информации Relevo, португальский вингер и руководство итальянского клуба достигли устной договоренности о подписании нового соглашения.

«Милан» выплатит за Леау штраф «Спортингу». Игрока ранее оштрафовали на 19 миллионов евро за расторжение контракта с лиссабонским клубом в одностороннем порядке.

По новому договору с «Миланом» Рафаэл будет получать пять миллионов евро в год.

Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Леау провел в чемпионате Италии 26 матчей, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.