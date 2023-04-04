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    Колосков: Черчесов — отличная кандидатура для «Динамо»

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Станислав Черчесов может возглавить московское «Динамо».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В текущем сезоне Черчесов занимает пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

    «Не уверен, что "Динамо" анализирует тренерский рынок. Бываю на каждой их игре, общаюсь с руководством команды и ни разу не слышал, что кого-то ищут и собираются менять. Вряд ли это правда.

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    • Черчесов неплохо работает в "Ференцвароше". Но это не значит, что он там будет вечно работать. Понятно, что как гипотетический вариант, если "Динамо" задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура.

    Главное — результат работы. Он способен добиться достойного результата»«, — приводит слова Колоскова Sport24.

    Черчесов ранее уже возглавлял "Динамо" в 2014-2015 годах.

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