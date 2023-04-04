Колосков: Черчесов — отличная кандидатура для «Динамо»

Почетный президент РФСпрокомментировал информацию о том, чтоможет возглавить московское

В текущем сезоне Черчесов занимает пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Не уверен, что "Динамо" анализирует тренерский рынок. Бываю на каждой их игре, общаюсь с руководством команды и ни разу не слышал, что кого-то ищут и собираются менять. Вряд ли это правда.

Черчесов неплохо работает в "Ференцвароше". Но это не значит, что он там будет вечно работать. Понятно, что как гипотетический вариант, если "Динамо" задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура.

Главное — результат работы. Он способен добиться достойного результата»«, — приводит слова Колоскова Sport24.

Черчесов ранее уже возглавлял "Динамо" в 2014-2015 годах.