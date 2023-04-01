«Кремонезе» — «Аталанта»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 28-го тура итальянской Серии Ана выезде оказалась сильнеесо счетом 3:1.

На голы Мартена Де Рона, Джереми Бога и Адемолы Лукмана хозяева смогли ответить лишь точным ударом престижа в исполнении Даниэля Чиофани.

Футбол. Италия. Серия А Кремонезе — Аталанта 1:3 Голы: 0:1 Мартен де Рон (44'), 1:1 Даниэль Чофани (пенальти) (56'), 1:2 Жереми Бога (72'), 1:3 Адемола Лукман (90 + 3') Кремонезе: Марко Карнесекки, Эмануэль Айву, Маттео Бьянкетти, Лука Лочошвили (Хоан Васкес, 67'), Шарль Пикель, Микеле Кастаньетти (Кристиан Буонаюто, 80'), Суалихо Мейте (Паоло Гильоне, 80'), Марко Бенасси (Сирил Дессерт, 74'), Эмануэле Валери, Франк Тсаджут, Даниэль Чофани (Пабло Гальдамес, 67') Аталанта: Дуван Сапата (Расмус Хёйлунн, 59'), Луис Мурьель (Адемола Лукман, 46'), Марио Пашалич (Жереми Бога, 46'), Маттео Руджери, Эдерсон, Мартен де Рон, Давиде Дзаппакоста (Йоаким Мехле, 66'), Джорджио Скальвини, Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толой (Мерих Демирал, 79'), Хуан Муссо Предупреждения: Марио Пашалич (39'), Рафаэл Толой (54'), Даниэль Чофани (60'), Маттео Бьянкетти (82')

Победа позволила «Аталанте» набрать 48 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице Серии А. У «Кремонезе» 13 пунктов и последняя строчка.