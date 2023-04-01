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    «Жирона» на последних минутах добыла победу над «Эспаньолом»

    «Жирона» — «Эспаньол»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Жирона Эспаньол
    В поединке 27-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле обыграла «Эспаньол». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «жирондинцев».

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    Все главные события произошли во втором тайме. «Жирона» открыла счет. Забил Арно Мартинес. Гол Мартина Брэйтуэйта выровнял положение команд.

    До второго гола у хозяев вне поля красную карточку получил полузащитник Рейниер, а у гостей — основной защитник Серхио Гомес.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    За 2 минуты до конца основного времени победный мяч забил Кристиан Стуани. Уругваец точно пробил с пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Эспаньол 2:1
    Голы: 1:0 Martinez Arnau (53'), 1:1 Мартин Брайтвайт (74'), 2:1 Кристиан Стуани (пенальти) (89') Жирона: Пауло Гассанига, Martinez Arnau, Сантьяго Буэно, Давид Лопес, Хавьер Эрнандес (Мигель Гутьеррес, 77'), Ориоль Ромеу Видаль, Виктор Цыганков, Борха Гарсия, Иван Мартин (Кристиан Стуани, 85'), Тони Вилья (Родриго Рикельме, 70'), Валентин Кастеллано Эспаньол: Мартин Брайтвайт (Кейди Баре, 86'), Хоселу, Хавьер Пуадо (Фернандо Калеро, 85'), Серхи Дардер, Винисиус Соуза Коста, Jose Gragera (Денис Суарес, 62'), Оскар Хиль (Ронаэль Пьер-Габриэль, 90'), Сесар Монтес, Серджи Гомес, Рубен Санчес, Фернандо Пачеко Предупреждения: Валентин Кастеллано (71'), Денис Суарес (85'), Фернандо Калеро (88'), Martinez Arnau (90 + 3') Удаления: Рейниер (71'), Серджи Гомес (84')

    «Жирона» с 32 очками занимает 12-е место. «Эспаньол» с 28 очками расположился на 14-й позиции.

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