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    Шунин рассказал, как ради «Динамо» отказался от перехода в клуб МЛС

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    Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин признался, что несколько лет назад у него была возможность продолжить карьеру в МЛС.

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    «Мог ли я когда-нибудь уйти из "Динамо"? Да, предложения были, особенно в начале 2010-х. Например, Семин звал в "Динамо" Киев, были предложения от топов РПЛ.

    В "Локо" звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в "Динамо". Но я не гнался за деньгами, поэтому даже не рассматривал. Следом звали в "Зенит", чуть попозже был "Спартак".

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    • В Европу всерьез никогда не звали. Была еще Турция, а несколько лет назад — Америка. МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было "Динамо" — уж как-то так сложилось», — приводит слова Шунина Sports.ru.

    Ранее сообщалось, что клубы МЛС готовы совместно платить зарплату Лионелю Месси.

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