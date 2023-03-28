Шунин рассказал, как ради «Динамо» отказался от перехода в клуб МЛС

Вратарь московского «Динамо»признался, что несколько лет назад у него была возможность продолжить карьеру в

«Мог ли я когда-нибудь уйти из "Динамо"? Да, предложения были, особенно в начале 2010-х. Например, Семин звал в "Динамо" Киев, были предложения от топов РПЛ.

В "Локо" звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в "Динамо". Но я не гнался за деньгами, поэтому даже не рассматривал. Следом звали в "Зенит", чуть попозже был "Спартак".

В Европу всерьез никогда не звали. Была еще Турция, а несколько лет назад — Америка. МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было "Динамо" — уж как-то так сложилось», — приводит слова Шунина Sports.ru.

Ранее сообщалось, что клубы МЛС готовы совместно платить зарплату Лионелю Месси.