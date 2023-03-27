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    Карпин объяснил свои слова о возможном увольнении из сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к работе в национальной команде.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал Карпина за слова о возможном увольнении из сборной.

    «Ничего нового не скажу. Это честь, ответственность. Красивые слова, могу их найти, говорить я умею.

    Сейчас я могу найти любые слова, но если у меня спросят: "Валерий Георгиевич, если вас уволят, вы умрете?" Нет.

  • Карпин: Уволят меня и уволят — в чем проблема? От этого никто не умрет
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    • Да, это сборная России, мне это нравится, это важно, да, но если меня завтра кто-то уволит из "Ростова", сборной России или еще из какого-то места, стоит понимать, что это работа.

    Да, которой мы наслаждаемся, мы ее любим, полностью отдаемся. Это всё есть, но говорить об этом просто смешно. Это и так понятно нормальному человеку», — сказал Карпин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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