Карпин объяснил свои слова о возможном увольнении из сборной России

Главный тренер сборной Россиирассказал о своем отношении к работе в национальной команде.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал Карпина за слова о возможном увольнении из сборной.

«Ничего нового не скажу. Это честь, ответственность. Красивые слова, могу их найти, говорить я умею.

Сейчас я могу найти любые слова, но если у меня спросят: "Валерий Георгиевич, если вас уволят, вы умрете?" Нет.

Да, это сборная России, мне это нравится, это важно, да, но если меня завтра кто-то уволит из "Ростова", сборной России или еще из какого-то места, стоит понимать, что это работа.

Да, которой мы наслаждаемся, мы ее любим, полностью отдаемся. Это всё есть, но говорить об этом просто смешно. Это и так понятно нормальному человеку», — сказал Карпин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.