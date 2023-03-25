Тедеско о победе над Швецией: О лучшем дебюте в сборной Бельгии я и мечтать не мог

Главный тренер сборной Бельгиипрокомментировал разгромную победу над(3:0) в отборочном турнире Евро-2024.

Все голы бельгийцев в этой игре забил Ромелу Лукаку.

«Эта победа очень важна. Я горжусь своими игроками. Победа — это всегда правильное решение, правильное лекарство, чтобы верить в себя и что‑то создавать в будущем. Я не ошибся в своем выборе. Вся команда проделала фантастическую работу.

Ощущение на скамейке запасных было очень захватывающим, и это тоже было важно.

Хочу отметить коллективную игру. Защита, например, хорошо сработала против классных нападающих. Я доволен победой, проявленным менталитетом и динамикой внутри команды.

О лучшем дебюте я и мечтать не мог. Я очень рад набрать три очка. Есть много вещей, которые я хочу улучшить: мы нервничали, мы теряли мячи, и Швеция могла бы, например, открыть счет.

Наш второй тайм был слишком слабым, мы должны понять, почему. Мы должны выкладываться на полную в каждой игре, мы не собираемся выигрывать игры, просто будучи бельгийскими игроками. Этого не может быть достаточно», — приводит слова Тедеско RTFB.

Напомним, с 2019 по 2021 год Тедеско тренировал московский «Спартак».