Тедеско о победе над Швецией: О лучшем дебюте в сборной Бельгии я и мечтать не мог

Все голы бельгийцев в этой игре забил Ромелу Лукаку.
«Эта победа очень важна. Я горжусь своими игроками. Победа — это всегда правильное решение, правильное лекарство, чтобы верить в себя и что‑то создавать в будущем. Я не ошибся в своем выборе. Вся команда проделала фантастическую работу.
Ощущение на скамейке запасных было очень захватывающим, и это тоже было важно.
Хочу отметить коллективную игру. Защита, например, хорошо сработала против классных нападающих. Я доволен победой, проявленным менталитетом и динамикой внутри команды.
О лучшем дебюте я и мечтать не мог. Я очень рад набрать три очка. Есть много вещей, которые я хочу улучшить: мы нервничали, мы теряли мячи, и Швеция могла бы, например, открыть счет.
Наш второй тайм был слишком слабым, мы должны понять, почему. Мы должны выкладываться на полную в каждой игре, мы не собираемся выигрывать игры, просто будучи бельгийскими игроками. Этого не может быть достаточно», — приводит слова Тедеско RTFB.
Напомним, с 2019 по 2021 год Тедеско тренировал московский «Спартак».