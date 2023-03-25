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    Тедеско о победе над Швецией: О лучшем дебюте в сборной Бельгии я и мечтать не мог

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Бельгии Сборная Швеции Евро-2024
    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу над Швецией (3:0) в отборочном турнире Евро-2024.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Все голы бельгийцев в этой игре забил Ромелу Лукаку.

    «Эта победа очень важна. Я горжусь своими игроками. Победа — это всегда правильное решение, правильное лекарство, чтобы верить в себя и что‑то создавать в будущем. Я не ошибся в своем выборе. Вся команда проделала фантастическую работу.

    Ощущение на скамейке запасных было очень захватывающим, и это тоже было важно.

    Хочу отметить коллективную игру. Защита, например, хорошо сработала против классных нападающих. Я доволен победой, проявленным менталитетом и динамикой внутри команды.

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    • О лучшем дебюте я и мечтать не мог. Я очень рад набрать три очка. Есть много вещей, которые я хочу улучшить: мы нервничали, мы теряли мячи, и Швеция могла бы, например, открыть счет.

    Наш второй тайм был слишком слабым, мы должны понять, почему. Мы должны выкладываться на полную в каждой игре, мы не собираемся выигрывать игры, просто будучи бельгийскими игроками. Этого не может быть достаточно», — приводит слова Тедеско RTFB.

    Напомним, с 2019 по 2021 год Тедеско тренировал московский «Спартак».

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