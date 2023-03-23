Гави, Гарначо и Мукоко в списке самых перспективных игроков мира по версии Goal

В список вошли полузащитник «Барселоны» Гави, нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко и вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
Полная версия топа
- Арда Гюлер, хавбек «Фенербахче»;
- Мохамед-Али Чо, форвард «Реал Сосьедад»;
- Эндрик, форвард «Палмейрас» (приобретен «Реалом»);
- Гави, хавбек «Барселоны»;
- Алехандро Гарначо, хавбек «Манчестер Юнайтед»;
- Ромео Лавиа, хавбек «Саутгемптона»;
- Юссуфа Мукоко, форвард «Боруссии» Дортмунд;
- Матис Тель, хавбек «Баварии»;
- Уоррен Заир-Эмери, хавбек «ПСЖ».