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    Гави, Гарначо и Мукоко в списке самых перспективных игроков мира по версии Goal

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    Сайт Goal представил топ молодых игроков, с наибольшей перспективой.

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    В список вошли полузащитник «Барселоны» Гави, нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко и вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

    Полная версия топа
    • Арда Гюлер, хавбек «Фенербахче»;
    • Мохамед-Али Чо, форвард «Реал Сосьедад»;
    • Эндрик, форвард «Палмейрас» (приобретен «Реалом»);
    • Гави, хавбек «Барселоны»;
    • Алехандро Гарначо, хавбек «Манчестер Юнайтед»;
    • Ромео Лавиа, хавбек «Саутгемптона»;
    • Юссуфа Мукоко, форвард «Боруссии» Дортмунд;
    • Матис Тель, хавбек «Баварии»;
    • Уоррен Заир-Эмери, хавбек «ПСЖ».
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