Marca: Сампаоли покинет «Севилью» в ближайшее время

Главный тренерв ближайшее время покинет клуб. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что руководство испанского клуба уже приняло решение о расторжении контракта после поражения от «Хетафе» (0:2). В вину Сампаоли ставят не только плохие спортивные результаты, но и проблемы с восприятием тактических идей специалиста его подопечными.

Заменить Сампаоли, с которым в эти дни утрясают детали расторжения договора, может Хосе Луис Мендилибар, который был уволен из «Алавеса» в прошлом году.

«Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета на 2 балла. Следующий матч команда проведет 1 апреля с «Кадисом».