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    «Унион» взял верх над «Айнтрахтом»

    «Унион» — «Айнтрахт»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата Германии «Унион» справился с «Айнтрахтом», переиграв его со счетом 2:0.

    «Унион»
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    «Унион»

    Точными ударами отметились Рани Хедира и Кевин Беренс. Оба мяча были забиты во второй половине встречи.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Айнтрахт Ф 2:0
    Голы: 1:0 Рани Хедира (53'), 2:0 Кевин Бехренс (75') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Робин Кнохе, Тимо Баумгартль (Диогу Лейте, 86'), Йосип Юранович, Пауль Зегуин, Рани Хедира, Яник Хаберер (Милош Пантович, 86'), Нико Гисельман (Жером Руссийон, 76'), Шеральдо Бекер (Джейми Левелинг, 76'), Жордан Сьебатшё Айнтрахт Ф: Рандаль Коло Муани, Марио Гётце (Пакстен Ааронсон, 82'), Рафаэль Борре (Лукас Аларио, 67'), Кристофер Ленц (Филипп Макс, 73'), Джибриль Соу, Даити Камада (Фарид Алиду, 82'), Аурелио Бута, Эван Н'Дика, Хрвое Смолчич, Тута, Кевин Трапп Предупреждения: Тута (57'), Робин Кнохе (60'), Жером Руссийон (77'), Рандаль Коло Муани (83')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После этой игры «Унион» имеет в своем активе 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У «Айнтрахта» 40 пунктов и шестая строчка.

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