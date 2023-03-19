«Пари НН» и «Торпедо» опубликовали составы на матч РПЛ

Стали известны составы на матч 20-го тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Журавлёв, Кожемякин, Роганович, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Стефанович, Рейна.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на последнем 16-м месте с 7-ю баллами.

Матч между этими командами состоится 19 марта в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.