Черчесов — о сборной России: Играть на турнире, даже ничего не значащем, — это хорошее дело

Российский наставникотреагировал на информацию о том, что сборная России примет участие в турнире в Азии.

«Не знаю, какого уровня будет турнир, но институт сборной должен быть. Если есть возможность собрать сборную, играть на таком турнире, даже ничего не значащем, — это хорошее дело.

Главное, тренеру расставить правильные акценты. Хотелось бы, чтобы матчи, которые они, дай Бог, проведут, были лучше и качественнее, чем, например, с Киргизией.

Многие соскучились, у кого-то есть шанс дебютировать за сборную. Сейчас все матчи должны быть контрольными, не просто товарищескими. Чтобы эти игры что-то значили. Важно настраиваться даже на такие матчи, — сказал бывший тренер сборной России», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта..VrezNews1 /football/2023/03/13/cafa_russia/