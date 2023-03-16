«Фрайбург» — «Ювентус»: счет 0:2, обзор голов

Душан Влахович Фото: globallookpress.com
Судьбу встречи решили точные удары Душана Влаховича с пенальти на 45-й минуте и Федерико Кьезы на пятой компенсированной минуте.
Отметим, что на 44-й минуте «Фрайбург» остался в меньшинстве из-за удаления Мануэля Гульде.
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
Фрайбург — Ювентус 0:2
Голы: 0:1 Душан Влахович (пенальти) (45'), 0:2 Федерико Кьеза (90 + 5') Фрайбург: Марк Флеккен, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Мануэль Гульде, Кильянн Сильдийя, Максимилиан Эггештайн (Tan-Kenneth Jerico Schmidt, 46'), Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер (Ноа Вайсхаупт, 74'), Рицу Доан (Роланд Шаллаи, 62'), Михаэль Грегорич (Нильс Петерсен, 74'), Лукас Хёлер (Винченцо Грифо, 62') Ювентус: Мойзе Кин (Матиас Соуле, 90'), Душан Влахович (Федерико Кьеза, 71'), Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 71'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Enzo Barrenechea, 84'), Николо Фаджоли, Хуан Куадрадо (Маттиа Де Шильо, 85'), Данило, Бремер, Федерико Гатти, Войцех Щенсны Предупреждения: Мануэль Гульде (26'), Мануэль Гульде (44'), Душан Влахович (56'), Сэмюэл Айлинг Джуниор (82'), Роланд Шаллаи (87'), Christian Streich (88')
Таким образом, «Ювентус» пробился в четвертьфинал второго по престижности клубного турнира Европы, а «Фрайбург» прекратил участие в еврокубках.