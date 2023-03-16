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    Бускетс продлит контракт с «Барселоной»

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    Капитан «Барселоны» Серджи Бускетс согласился продлить контракт с клубом.

    Серджи Бускетс
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    Серджи Бускетс

    По информации испанской журналистки Элены Кондис, новый контракт Бускетса с «Барсой» будет рассчитан до лета 2024 или даже 2025 года.

    Кроме того, 34-летний футболист согласился на двукратное сокращение зарплаты. По условиям действующего договора он зарабатывает 30 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Бускетс планировал уйти из «Барселоны» и подписать контракт с «Интер Майами».

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    • В текущем сезоне Бускетс провел в чемпионате Испании 21 матч и сделал три результативные передачи.

    Напомним, также появилась информация, что «Барселона» изучает возможность подписания Лионеля Месси.

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