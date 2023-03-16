Бускетс продлит контракт с «Барселоной»

Капитан «Барселоны»согласился продлить контракт с клубом.

По информации испанской журналистки Элены Кондис, новый контракт Бускетса с «Барсой» будет рассчитан до лета 2024 или даже 2025 года.

Кроме того, 34-летний футболист согласился на двукратное сокращение зарплаты. По условиям действующего договора он зарабатывает 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бускетс планировал уйти из «Барселоны» и подписать контракт с «Интер Майами».

В текущем сезоне Бускетс провел в чемпионате Испании 21 матч и сделал три результативные передачи.

Напомним, также появилась информация, что «Барселона» изучает возможность подписания Лионеля Месси.