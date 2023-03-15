Карасев будет работать на матче ЦСКА — «Зенит»

18 марта (суббота)
«Оренбург» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Урал» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Андрей Образко; инспектор — Алексей Тюмин.
«Факел» — «Сочи»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.
«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
19 марта (воскресенье)
«Химки» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Сергей Чебан; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.
«Пари НН» — «Торпедо»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачёв; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.