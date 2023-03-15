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    Карасев будет работать на матче ЦСКА — «Зенит»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    18 марта (суббота)

    «Оренбург» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Урал» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Андрей Образко; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Факел» — «Сочи»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.

    «Локомотив» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    19 марта (воскресенье)

    «Химки» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Сергей Чебан; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.

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    • «Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.

    «Пари НН» — «Торпедо»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Александр Гончар.

    ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачёв; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.

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