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    Йоканович: Я доволен результатом. И в целом игрой

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    Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями после победного матча в Кубке России против «Зенита». Его команда выиграла в серии пенальти и прошла в полуфинал.

    Игроки «Динамо» после финального удара в серии пенальти
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    Игроки «Динамо» после финального удара в серии пенальти

    «Я доволен результатом. И в целом игрой. Рад, что команда продолжит борьбу за Кубок. Первый тайм у нас не особенно задался. Мы слишком сильно уважали соперника. Нам не хватало агрессии. У "Зенита" было много подходов, но не всегда они заканчивались опасными моментами.

    Во втором тайме мы перевернули ход матча. В последние 20-25 минут мы выглядели свежее соперника. Могли выиграть матч в основное время», — цитирует Йокановича «Чемпионат».

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