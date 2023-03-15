Галактионов раскритиковал игру Миранчука после поражения от «Акрона»

Главный тренер «Локомотива»рассказал, почему заменилв перерыве матча с тольяттинским

«Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.

«Он готов, как и все другие футболисты. Уровень готовности позволяет им это делать.

Вопрос другой: есть качество, которое нужно давать. Нас оно не устроило. Это касается не только Антона, но и других футболистов, поэтому был произведен ряд изменений.

Мы добавили более скоростных, быстрых игроков, которые привнесли определенную свежесть в игру», — приводит слова Галактионова пресс-служба «железнодорожников».

В текущем сезоне Миранчук провел в чемпионате России 17 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.