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    Полузащитник «Спартака» Умяров выбыл на три месяца из-за операции

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    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. Восстановление займет около трех месяцев.

    Наиль Умяров
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    Наиль Умяров

    «Полузащитник нашей команды Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов.

    Планируемый срок восстановления — около трёх месяцев», — передает слова пресс-службы Чемпионат.

    Умяров получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крылья Советов» (5:2) и с тех пор лишь раз появился на скамейке запасных.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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