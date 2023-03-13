Полузащитник «Спартака» Умяров выбыл на три месяца из-за операции

Полузащитникперенес операцию на пятой плюсневой кости. Восстановление займет около трех месяцев.

«Полузащитник нашей команды Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов.

Планируемый срок восстановления — около трёх месяцев», — передает слова пресс-службы Чемпионат.

Умяров получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крылья Советов» (5:2) и с тех пор лишь раз появился на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.