Полузащитник «Спартака» Умяров выбыл на три месяца из-за операции

Наиль Умяров Фото: globallookpress.com
«Полузащитник нашей команды Наиль Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости. После полученной ранее травмы консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов.
Планируемый срок восстановления — около трёх месяцев», — передает слова пресс-службы Чемпионат.
Умяров получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крылья Советов» (5:2) и с тех пор лишь раз появился на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.