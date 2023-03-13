Ещенко: Если негде больше играть, то почему бы и не сыграть на турнире в Азии?

Бывший защитник сборной Россиипрокомментировал новость о том, что главная команда страны примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Если негде больше играть, то почему бы и не сыграть на турнире в Азии? Я уже говорил, что нужно играть. На данный момент играть надо.

Что будет потом, то будет потом. Это не просто практика — это же турнир. Почему бы и не сыграть на турнире?» — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.