Клуб Роналду хотел арендовать вратаря «Зенита»

Вратарь «Зенита»мог продолжить карьеру виз Саудовской Аравии. Об этом сообщил глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

«Это очень интересный, но сложный рынок. Мы сейчас там выстраиваем свою инфраструктуру. Он сложный, очень фрагментированный, но мы прекрасно понимаем, с кем там разговаривать. Если мы не можем зайти в Европу, нужно заходить в топовую азиатскую лигу.

О чем мы говорим с саудовцами? Понятно, что на повестке были Шомуродов, Смолов. Бакаев был не против перехода в клуб из Саудовской Аравии. Был даже назначен медосмотр, но в последний момент его перенесли.

Для них это норма: не отвечать месяц, а потом все решить за 20 минут или, как в этом случае, наоборот. Мы ждать не могли.

Но к нам саудовцы обращаются и как к компании, которая может помочь в переговорах с футболистами из ведущих лиг. Кроме того, у нас среди клиентов много азиатских футболистов — тут Саудовская Аравия тоже интересна.

В зимнее трансферное окно мы получили очень неожиданный запрос из Саудовской Аравии. Это предложение от "Аль-Насра" по аренде Даниила Одоевского. У них травмировался Давид Оспина, Кейлор Навас отказался от перехода.

Эмоционально было очень интересно, но мы даже не дошли до разговора с "Зенитом". Одоевский долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе — и учитывая приезд Криштиану, было бы огромное давление. Плюс это была гладкая аренда только на шесть месяцев, что не позволяло оценивать этот переход как эффективную часть планирования его карьеры», — рассказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

Напомним, в конце декабря «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду.