Клуб Роналду хотел арендовать вратаря «Зенита»

«Это очень интересный, но сложный рынок. Мы сейчас там выстраиваем свою инфраструктуру. Он сложный, очень фрагментированный, но мы прекрасно понимаем, с кем там разговаривать. Если мы не можем зайти в Европу, нужно заходить в топовую азиатскую лигу.
О чем мы говорим с саудовцами? Понятно, что на повестке были Шомуродов, Смолов. Бакаев был не против перехода в клуб из Саудовской Аравии. Был даже назначен медосмотр, но в последний момент его перенесли.
Для них это норма: не отвечать месяц, а потом все решить за 20 минут или, как в этом случае, наоборот. Мы ждать не могли.
Но к нам саудовцы обращаются и как к компании, которая может помочь в переговорах с футболистами из ведущих лиг. Кроме того, у нас среди клиентов много азиатских футболистов — тут Саудовская Аравия тоже интересна.
В зимнее трансферное окно мы получили очень неожиданный запрос из Саудовской Аравии. Это предложение от "Аль-Насра" по аренде Даниила Одоевского. У них травмировался Давид Оспина, Кейлор Навас отказался от перехода.
Эмоционально было очень интересно, но мы даже не дошли до разговора с "Зенитом". Одоевский долго не играл, а там нужно было сразу выходить в основе — и учитывая приезд Криштиану, было бы огромное давление. Плюс это была гладкая аренда только на шесть месяцев, что не позволяло оценивать этот переход как эффективную часть планирования его карьеры», — рассказал Ткаченко в интервью Sports.ru.
Напомним, в конце декабря «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду.