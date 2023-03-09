Экс-защитник «Ман Юнайтед» Паркер: Нет причин доверять Марсьялю

Бывший защитникоценил игру нападающего команды. Англичанин заявил, что французский форвард не приносит пользу команде.

«Я думаю, что прогноз для Антони Марсьяля таков, что он уже сыграл свой последний матч за "Манчестер Юнайтед". Он не может играть через боль, и Эрик тен Хаг ему больше не доверяет, что имеет смысл. Нет причин доверять Марсьялю.

Я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим Марсьяля, играющего за "Манчестер Юнайтед". Я не думаю, что тен Хаг так обеспокоен этим, потому что Марсьяль не приносит ему пользы.

Кроме того, он и не заслуживает того, чтобы снова играть за "Манчестер Юнайтед". Он не использовал свои шансы и вообще не проявляет стабильности. Все расхваливали его, когда он прибыл, но сейчас его время истекло.

Марсьяль никогда не наслаждался своим положением в "Манчестер Юнайтед", и теперь ему нужно двигаться дальше.

Можете посмотреть на то, как тен Хаг ведёт себя с некоторыми игроками. Посмотрите на Лингарда, посмотрите на Погба, на Роналду; Марсьяль должен уйти. Он уже не тот игрок, которым был когда-то. Тен Хаг хочет, чтобы его игроки усердно работали и ему не нужно было их просить.

Игроки, которые у него есть на данный момент, — победители. Они демонстрируют эмоции и страсть. Я не вижу этого в Марсьяле, поэтому не думаю, что он подходит команде», — приводит слова Паркера Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Недавно появилась информация, что нападающий попал в список игроков, которых «красные дьяволы» попытаются продать в летнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе.