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    Экс-защитник «Ман Юнайтед» Паркер: Нет причин доверять Марсьялю

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер оценил игру нападающего команды Антони Марсьяль. Англичанин заявил, что французский форвард не приносит пользу команде.

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    «Я думаю, что прогноз для Антони Марсьяля таков, что он уже сыграл свой последний матч за "Манчестер Юнайтед". Он не может играть через боль, и Эрик тен Хаг ему больше не доверяет, что имеет смысл. Нет причин доверять Марсьялю.

    Я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим Марсьяля, играющего за "Манчестер Юнайтед". Я не думаю, что тен Хаг так обеспокоен этим, потому что Марсьяль не приносит ему пользы.

    Кроме того, он и не заслуживает того, чтобы снова играть за "Манчестер Юнайтед". Он не использовал свои шансы и вообще не проявляет стабильности. Все расхваливали его, когда он прибыл, но сейчас его время истекло.

    Марсьяль никогда не наслаждался своим положением в "Манчестер Юнайтед", и теперь ему нужно двигаться дальше.

    Можете посмотреть на то, как тен Хаг ведёт себя с некоторыми игроками. Посмотрите на Лингарда, посмотрите на Погба, на Роналду; Марсьяль должен уйти. Он уже не тот игрок, которым был когда-то. Тен Хаг хочет, чтобы его игроки усердно работали и ему не нужно было их просить.

    Игроки, которые у него есть на данный момент, — победители. Они демонстрируют эмоции и страсть. Я не вижу этого в Марсьяле, поэтому не думаю, что он подходит команде», — приводит слова Паркера Manchester Evening News.

    В нынешнем сезоне Марсьяль провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Недавно появилась информация, что нападающий попал в список игроков, которых «красные дьяволы» попытаются продать в летнее трансферное окно.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе.

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