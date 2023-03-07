«Торпедо» хочет провести матч с «Уралом» в Химках

хочет провести домашний матч 19-го тура РПЛ противна «Арене Химки», а не в «Лужниках», сообщает пресс-служба лиги.

«Футбольный клуб "Торпедо Москва" официально обратился в Российскую премьер-лигу с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча 19 тура РПЛ 11 марта 2023 года между командами "Торпедо Москва" и "Урал" (Екатеринбург) с Большой спортивной арены Олимпийского комплекса "Лужники" на резервный стадион — "Арену Химки" — в связи с недостаточной готовностью газона на БСА Лужники», — говорится в сообщении РПЛ.

«Торпедо» занимает последнее место в таблице РПЛ после 18 туров.