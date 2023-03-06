Стало известно, когда «Реал» может уволить Анчелотти

может покинуть пост главного тренера мадридскогодо завершения сезона.

По информации ESPN, руководство клуба в последнее время недовольно и результатами, и игрой команды.

Март станет для Анчелотти ключевым месяцем в «Реале». В случае неудачных результатов итальянец, скорее всего, будет уволен.

В ближайшее время «Мадрид» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и дважды встретится с «Барселоной» (сначала в рамках Ла Лиги, а потом в Кубке Испании).

«Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги после 24 туров, отставая от «Барселоны» на девять очков.

Ранее сообщалось, что Анчелотти после «Реала» может возглавить сборную Бразилии.