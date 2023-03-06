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    Стало известно, когда «Реал» может уволить Анчелотти

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    Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала» до завершения сезона.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    По информации ESPN, руководство клуба в последнее время недовольно и результатами, и игрой команды.

    Март станет для Анчелотти ключевым месяцем в «Реале». В случае неудачных результатов итальянец, скорее всего, будет уволен.

    В ближайшее время «Мадрид» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и дважды встретится с «Барселоной» (сначала в рамках Ла Лиги, а потом в Кубке Испании).

  • «Ливерпуль» может ускорить переход Анчелотти из «Реала» в сборную Бразилии
  • В Бразилии надеются, что «Ливерпуль» выбьет «Реал» из Лиги чемпионов и освободит Карло Анчелотти
  • 20/02/2023

    • «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги после 24 туров, отставая от «Барселоны» на девять очков.

    Ранее сообщалось, что Анчелотти после «Реала» может возглавить сборную Бразилии.

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