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    «Тоттенхэм» на выезде уступил «Вулверхэмптону»

    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

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    Счет в матче был открыт на 82-й минуте. Хименес выбрался на ударную позицию на линии штрафной «шпор» и мощно пробил. Форстер отбил мяч на Адаму Траоре, который с 14 метров ножницами нанес неберущийся удар с рикошетом от перекладины.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Тоттенхэм 1:0
    Гол: 1:0 Адама Траоре (82') Вулверхэмптон: Жозе Са, Нелсон Семеду, Крэйг Доусон, Макс Килман, Хонни Отто, Рубен Невеш, Марио Лемина (Нэйтан Коллинз, 46'), Пабло Сарабия (Матеус Кунья, 67'), Матеус Нунес (Жоау Моутинью, 67'), Педру Нету (Адама Траоре, 46'), Диего Силва (Рауль Хименес, 29') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски (Лукас Моура, 77'), Иван Перишич, Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Педро Порро (Эмерсон Роял, 81'), Бен Дэвис (Ришарлисон, 85'), Клеман Лангле, Кристиан Ромеро, Фрейзер Форстер Предупреждения: Рубен Невеш (45 + 4'), Деян Кулушевски (61')
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