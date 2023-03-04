«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(0:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 82-й минуте. Хименес выбрался на ударную позицию на линии штрафной «шпор» и мощно пробил. Форстер отбил мяч на Адаму Траоре, который с 14 метров ножницами нанес неберущийся удар с рикошетом от перекладины.