«Унион» не смог одолеть «Кельн»

В матче 23-го тура чемпионата Германиине смогли выявить сильнейшего.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Кёльн 0:0 Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Аисса Лайдуни (Мортен Торсби, 81'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Теозон-Жордан Сибачо, 69'), Йосип Юранович, Шеральдо Бекер (Свен Михель, 90'), Кевин Бехренс (Пауль Зегуин, 69') Кёльн: Штеффен Тиггес, Флориан Кайнц (Матиас Олесен, 84'), Деян Любичич, Линтон Майна (Саркис Адамян, 86'), Эрик Мартель, Эйе Скири, Йонас Хектор, Юлиан Хабот, Тимо Хюберс, Бенно Шмиц, Марвин Швебе

По итогам этой игры «Унион» набрал 44 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Кельна» 27 пунктов и 12-я строчка.

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В параллельной игре «Майнц» в родных стенах оказался сильнее «Хоффенхайма» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил точный удар Леонардо Баррейро Мартинса.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — Хоффенхайм 1:0 Гол: 1:0 Леандро Мартинс (33') Майнц: Робин Центнер, Андреас Ханше-Ольсен, Штефан Белл, Эдмилсон Фернандеш, Данни да Коста (Сильван Видмер, 73'), Леандро Мартинс, Доминик Кор (Антон Стах, 46'), Антони Каси, Маркус Ингвартсен (Аймен Баркок, 73'), Ли Джэ Сон (Nelson Felix Patrick Weiper, 84'), Людовик Ажорк Хоффенхайм: Каспер Дольберг (Мунас Даббур, 59'), Андрей Крамарич (Ила Бебу, 59'), Томас Делейни (Себастьян Руди, 46'), Анхелиньо, Кристоф Баумгартнер, Деннис Гайгер (Финн Оле Беккер, 69'), Павел Кадержабек, Кевин Акпогума (Роберт Сков, 69'), Кевин Фогт, Озан Кабак, Оливер Бауман Предупреждения: Деннис Гайгер (66'), Себастьян Руди (81'), Кристоф Баумгартнер (85')

Победа позволила «Майнцу» набрать 35 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Хоффенхайма» осталось 19 баллов и 16-я строчка.

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В еще одной игре «Шальке» на выезде оказался сильнее «Бохума» со счетом 2:0.

Автогол Мануэля Риманна и точный удар Мариуса Бюльтера принесли победу команде из Гельзенкирхена.

Футбол. Германия. Бундеслига Бохум — Шальке 04 0:2 Голы: 0:1 Мануэль Риман (автогол) (45 + 1'), 0:2 Мариус Бюльтер (79') Бохум: Мануэль Риман, Сайди Джанко (Джорди Осей-Туту, 72'), Эрхан Машович, Кевен Шлоттербек, Данило Соарес, Филипп Фёрстер, Патрик Остерхаге (Пьер Кунде Малонг, 85'), Кевин Штёгер (Сильвер Ганвула, 77'), Такума Асано (Мориц Брошински, 72'), Филипп Хофман, Кристофер Антви-Адджей Шальке 04: Микаэль Фрей (Симон Теродде, 73'), Мариус Бюльтер, Том Краус, Родриго Саласар, Эдер Баланта (Тобиас Мор, 60'), Алекс Краль, Хеннинг Матрициани, Моритц Йенц, Майя Йосида, Седрик Бруннер, Ральф Ферман Предупреждения: Том Краус (31'), Патрик Остерхаге (59'), Филипп Фёрстер (86')

Заработанные три очка позволили «Шальке» набрать 19 пунктов и подняться на 17-е место в турнирной таблице. У «Бохума» также 19 баллов и теперь последняя, 18-я позиция.