Артета оценил работу главного тренера «Борнмута» Гари О'Нила

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с

«Я действительно впечатлен тем, что они делают. Они очень агрессивны, они мало пропустили в этих (предыдущих четырех) играх, и в двух из них у них мог быть другой результат.

Я знаю О'Нила (главный тренер "Борнмута") много лет, мы играли вместе в лиге, и я действительно впечатлен всем, что он делает на протяжении всей карьеры и тем, как он подходит к каждой игре», — цитирует Артету пресс-служба клуба.

«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ с 60-ю очками в активе. «Борнмут» расположился 19-й строчке (21).

Матч между этими командами состоится 4 марта в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.