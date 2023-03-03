«Оренбург» может продлить контракт с Личкой

Президент «Оренбурга»заявил, что клуб ведет переговоры с главным тренером командыо подписании нового контракта.

«Мы вступили в переговорный процесс. Сейчас команда в Сочи. Я нахожусь в Оренбурге.

Вернется Марцел, и мы продолжим обсуждать вопросы, которые обозначили при личной встрече.

Никаких разногласий насчет будущего Марцела в клубе нет. Как только условия будут взаимоприемлемые, контакт будет продлен», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

«Оренбург» занимает седьмое место в таблице РПЛ после 17 туров. В следующем матче команда Лички встретится на выезде с грозненским «Ахматом». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.