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    «Оренбург» может продлить контракт с Личкой

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб ведет переговоры с главным тренером команды Марцелом Личкой о подписании нового контракта.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Мы вступили в переговорный процесс. Сейчас команда в Сочи. Я нахожусь в Оренбурге.

    Вернется Марцел, и мы продолжим обсуждать вопросы, которые обозначили при личной встрече.

    Никаких разногласий насчет будущего Марцела в клубе нет. Как только условия будут взаимоприемлемые, контакт будет продлен», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

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    • «Оренбург» занимает седьмое место в таблице РПЛ после 17 туров. В следующем матче команда Лички встретится на выезде с грозненским «Ахматом». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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