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    Тен Хаг: Вегхорст знает, как нужно располагаться, чтобы приносить пользу

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Вест Хэм
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего команды Ваута Вегхорста в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Вест Хэмом» (3:1).

    Ваут Вегхорст
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    Ваут Вегхорст

    «В этом матче Ваут был одним из лучших на поле. Он был полностью вовлечен в процесс. Вегхорст знает, как нужно располагаться, чтобы приносить пользу.

    Голы? Они непременно придут. Еще прошло слишком мало времени после его трансфера. Когда он забьет первый в лиге, пойдут и остальные», — передает слова тен Хага Sky Sports.

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    • Вегхорст находится в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с января 2023 года. Футболист успел провести 13 матчей за английскую команду, в которых забил гол и сделал 3 голевые передачи.

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