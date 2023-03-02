Тен Хаг: Вегхорст знает, как нужно располагаться, чтобы приносить пользу

Главный тренероценил игру нападающего командыв матче 1/8 финала Кубка Англии с(3:1).

«В этом матче Ваут был одним из лучших на поле. Он был полностью вовлечен в процесс. Вегхорст знает, как нужно располагаться, чтобы приносить пользу.

Голы? Они непременно придут. Еще прошло слишком мало времени после его трансфера. Когда он забьет первый в лиге, пойдут и остальные», — передает слова тен Хага Sky Sports.

Вегхорст находится в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с января 2023 года. Футболист успел провести 13 матчей за английскую команду, в которых забил гол и сделал 3 голевые передачи.