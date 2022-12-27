Самошников может перейти в «Зенит»

Защитник «Рубина» Илья Самошников может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщил агент футболиста Евгений Моисеев.

«Мы контактируем с "Зенитом". Я общался с их представителями. Был интерес летом, и сейчас он сохраняется. Вероятность того, что он сменит команду зимой всегда есть.

Если клубы договорятся между собой, то все возможно. Но у Ильи еще действует контракт с "Рубином" до лета», — сказал агент, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Самошников провалил медосмотр и не перейдет в «Локомотив».

«Первый раз об этом слышу. Не знаю, откуда берутся такие новости. Это неправда», — добавил Моисеев.

В текущем сезоне Самошников провел 16 матчей в Первой лиге, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.