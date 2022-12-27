Клопп: «Ливерпуль» отлично сыграл с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля»высказался о победе над «Астон Виллой» (3:1) в матче 17-го тура АПЛ.

«Мы отлично сыграли в трудном матче. Думаю, в первом тайме мы играли исключительно хорошо. У "Астон Виллы" были свои моменты, но мы были действительно хороши.

Мне понравилось увиденное. В перерыве я сказал ребятам, где мы могли бы сыграть лучше, и единственная проблема заключалась в том, что во втором тайме мы внезапно пропустили.

"Астон Вилла" сильно давила — в домашнем матче это нормально, мы знали, что это произойдет, и через этот период нужно было пройти. Мы могли бы забить третий гол гораздо раньше, но все в порядке. Мне понравилось, как он был забит», — цитирует Клоппа ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

Команда Юргена Клоппа после этого матча набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Унаи Эмери с 18 очками занимает 12-ю строчку.