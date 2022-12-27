ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТоп-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль»
  • 08:00
    • Канада проиграла Чехии на старте МЧМ-2023
  • 01:46
    • ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль»
  • 01:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»
  • 22:32
    • Гол и ассист Салаха помогли «Ливерпулю» победить «Астон Виллу»
  • 02:03
    • Райс может продолжить карьеру в «Челси»
    Все новости спорта

    Клопп: «Ливерпуль» отлично сыграл с «Астон Виллой»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Астон Вилла Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Астон Виллой» (3:1) в матче 17-го тура АПЛ.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Мы отлично сыграли в трудном матче. Думаю, в первом тайме мы играли исключительно хорошо. У "Астон Виллы" были свои моменты, но мы были действительно хороши.

    Мне понравилось увиденное. В перерыве я сказал ребятам, где мы могли бы сыграть лучше, и единственная проблема заключалась в том, что во втором тайме мы внезапно пропустили.

    "Астон Вилла" сильно давила — в домашнем матче это нормально, мы знали, что это произойдет, и через этот период нужно было пройти. Мы могли бы забить третий гол гораздо раньше, но все в порядке. Мне понравилось, как он был забит», — цитирует Клоппа ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    Команда Юргена Клоппа после этого матча набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Унаи Эмери с 18 очками занимает 12-ю строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лесники» окажут достойное сопротивление манкунианцам
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Челси» добьется своего, может не сразу
  • «Челси» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Результативность «Бернли» не подведет
  • «Бернли» — «Бирмингем». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мемфис — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры