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    Лэмпард рассказал о переговорах по продлению контракта с Пикфордом

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    Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказал мнение об игроке своей команды Джордане Пикфорде.

    Джордан Пикфорд
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    Джордан Пикфорд

    «Мы близки к соглашению, всё хорошо. Мы надеемся, что в клубе сложилась ситуация, когда игроки счастливы и хотят остаться здесь.

    Вы знаете, что Джордан — номер один в Англии, он закрепил за собой эту позицию, что стало для него удивительным достижением, потому что мы знаем, как это сложно.

    Благодаря нему мы в прошлом сезоне смогли сохранить прописку в Премьер-лиге, он был важной частью этого успеха.

    Поэтому я думаю, что наш клуб соответствует амбициям Пикфорда, ведь он очень счастлив здесь. Мы большой клуб с огромной историей и большими амбициями, и он часть этого.

    Если Джордан чувствует себя комфортно и с радостью выступает в каждом матче, и мы можем соответствовать амбициям друг друга, я не вижу проблемы в продлении контракта», — приводит слова Лэмпарда talkSPORT.

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