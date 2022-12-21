Сакки: Сейчас у ног Месси вся Аргентина

Легендарный итальянский тренерсравнил величие

«Когда Месси поднял Кубок мира, я, признаюсь, расплакался.

Я подумал в тот момент о всей его карьере, о всех его трофеях, и о том, как долго он не мог сбросить проклятие чемпионатов мира.

Месси всегда был в тени Марадоны, он постоянно что-то доказывал. И то, что он не мог подарить своему народу ту радость, которую принес Марадона, угнетало Месси.

Но сейчас у его ног вся Аргентина», — цитирует Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что Месси был признан лучшим игроком на чемпионате мира в Катаре.