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    Сакки: Сейчас у ног Месси вся Аргентина

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    Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки сравнил величие Диего Марадоны и Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Когда Месси поднял Кубок мира, я, признаюсь, расплакался.

    Я подумал в тот момент о всей его карьере, о всех его трофеях, и о том, как долго он не мог сбросить проклятие чемпионатов мира.

    Месси всегда был в тени Марадоны, он постоянно что-то доказывал. И то, что он не мог подарить своему народу ту радость, которую принес Марадона, угнетало Месси.

    Но сейчас у его ног вся Аргентина», — цитирует Сакки pianetamilan.it.

    Напомним, что Месси был признан лучшим игроком на чемпионате мира в Катаре.

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