Английскийпотерпел домашнее поражение от(2:4) в товарищеском матче, который прошел на «Элланд Роуд» в Лидсе.

В составе победителей по два мяча забили швейцарский нападающий Брил Эмболо и сенегальский форвард Исмаил Якобс.

За «Лидс» отличились немецкий защитник Робин Кох и английский нападающий Джозеф Джелхардт, реализовавший пенальти в компенсированное время.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Лидс — Монако 2:4 Голы: 1:0 Робин Кох (12'), 1:1 Брил Эмболо (25'), 1:2 Желсон Мартинш (47'), 1:3 Исмаил Якобс (52'), 1:4 Брил Эмболо (55'), 2:4 (пенальти) (90 + 3')

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Следующий матч «Монако» проведет 28 декабря против «Осера» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. «Лидс» в этот же день сыграет с «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ.