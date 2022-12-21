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    Дубли Эмболо и Якобса принесли «Монако» победу над «Лидсом»

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    Английский «Лидс» потерпел домашнее поражение от «Монако» (2:4) в товарищеском матче, который прошел на «Элланд Роуд» в Лидсе.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей по два мяча забили швейцарский нападающий Брил Эмболо и сенегальский форвард Исмаил Якобс.

    За «Лидс» отличились немецкий защитник Робин Кох и английский нападающий Джозеф Джелхардт, реализовавший пенальти в компенсированное время.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Лидс — Монако 2:4
    Голы: 1:0 Робин Кох (12'), 1:1 Брил Эмболо (25'), 1:2 Желсон Мартинш (47'), 1:3 Исмаил Якобс (52'), 1:4 Брил Эмболо (55'), 2:4 (пенальти) (90 + 3')

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

    Следующий матч «Монако» проведет 28 декабря против «Осера» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. «Лидс» в этот же день сыграет с «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ.

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