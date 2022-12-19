Дешам высказался о судействе финала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франциивысказался о судействе в финале чемпионата мира-2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 — по пен.).

«Лучше бы вы не задавали этот вопрос. Буду осторожен в том, что говорю. Оно было таким, каким было. Могло быть хуже, могло быть лучше, есть решения, которые могут привести к обсуждению, как это бывает во всех матчах.

Но я не хочу лишать Аргентину заслуг в победе на этом чемпионате мира. Разговаривал с судьей после матча, но не буду вдаваться в подробности. Поздравляем сборную Аргентины», — цитирует Дешама L`Equipe.

Напомним, что Аргентина выиграла свой третий титул на чемпионате мира и первый с 1986 года.